Bordeaux coule, Petkovic en rajoute une couche

Mis à pied en début d’année par les Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic a décidé de déclarer la guerre à ses anciens dirigeants. L’ancien sélectionneur suisse réclame beaucoup d’argent à son ancien club.

Pour Bordeaux, il y avait le match face à la relégation en Ligue 2. Il y aura désormais la confrontation contre Vladimir Petkovic devant les tribunaux. Rien ne va en Gironde pour les dirigeants des Marine et Blanc qui voient arriver une autre tempête à l’horizon. Déjà mal barrés financièrement, les Bordelais risquent de tout perdre avec l’échec Vladimir Petkovic, arrivé cet été et mis à pied début 2022 pour ses résultats médiocres. D’après le média Blick, toujours dans l’attente d’une résiliation à l’amiable de son contrat courant jusque 2024, l’ancien sélectionneur de la Nati réclame à son ancien président, Gérard Lopez, les salaires non versés depuis son éviction. Pour rappel, celui qui avait fait tomber les Bleus à l'Euro dès les huitièmes de finale n'a gagné que 4 matchs de Ligue 1 pour la bagatelle de 11 défaites. Comme si les Girondins, bons derniers de Ligue 1, n’avaient pas assez d’ennuis comme ça en ce moment…

Vladimir Petković left his position as Switzerland manager after leading them to the Euros quarterfinals.



His Bordeaux side currently sit 16th in Ligue 1 and have just lost 5-2 to Strasbourg -- no Bordeaux manager in history has a lower winning ratio in Ligue 1 than him (2/15). pic.twitter.com/FB8w6erRjc