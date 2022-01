Hakimi explose la lucarne et les rêves du Malawi

Dans : CAN 2022.

Par Mehdi Lunay

CAN 2022, huitième de finale

Stade Ahmadou-Ahidjo (Yaoundé)

Le Maroc bat le Malawi 2 à 1

Buts : En-Nesyri (45e+2), Hakimi (70e) pour le Maroc ; Mhango (7e) pour le Malawi

Le Maroc partait largement favori dans ce huitième de finale face au Malawi. Pourtant, les Marocains étaient cueillis à froid d'entrée par le but exceptionnel de Mhango. L'attaquant du Malawi envoyait une magnifique frappe de plus de 40 mètres pour prendre à défaut Bounou et inscrire son troisième but du tournoi. Les Lions de l'Atlas ne paniquaient pas et dominaient nettement la rencontre. Après deux poteaux touchés, ils trouvaient la faille grâce à la tête du grand attaquant de Séville En-Nesyri, juste avant le repos.

When you see #TeamMorocco with a free-kick at #AFCON2021 and Ashraf Hakimi standing in this position, you just know what's going to happen 💥 pic.twitter.com/PJA0g5bF9E — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) January 25, 2022

En seconde période, le Maroc continuait à faire le jeu et le Malawi à exercer en contre. Les Marocains pouvaient remercier Achraf Hakimi. Le latéral du PSG inscrivait un coup-franc fantastique pour donner définitivement l'avantage aux siens et la qualification. Son second but sur coup-franc après un premier face au Gabon en poules. Le Maroc rejoint les quarts où il retrouvera dimanche le vainqueur du choc de mercredi entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte.