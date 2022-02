CAN : Le Cameroun taille Salah, Mbappé n'avait rien demandé

Dans : CAN 2022.

Par Nicolas Issner

Le Cameroun de Vincent Aboubakar va devoir battre l’Égypte de Mohamed Salah pour se hisser en finale de sa Coupe d’Afrique des Nations. Le buteur des Lions indomptables a lancé les hostilités d’avant match en rabaissant le joueur de Liverpool.

Vincent Aboubakar, meilleur buteur de cette Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec 6 buts, est attendu par tout un peuple pour renverser l’Égypte de Mohamed Salah en demi-finale ce jeudi. L’attaquant de 30 ans, qui évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite, s’apprête à retrouver un pays qu’il avait déjà crucifié en finale de la CAN 2017 avec un but victorieux à la 89e minute. Cette année, le capitaine camerounais compte bien récidiver pour offrir une 6e CAN aux Lions indomptables. Et se rapprocher petit à petit des Égyptiens, plus gros palmarès de la Coupe d’Afrique avec 7 sacres.

Mbappé beaucoup plus fort que Salah d’après Aboubakar

Vincent Aboubakar, Capitaine de l’équipe nationale de football du Cameroun : "Honnêtement, Mohamed Salah ne m'impressionne pas beaucoup !"#CAN2021 #Lions pic.twitter.com/xVq5W1cCKP — Cameroun (@237online) February 2, 2022

Camerounais et Égyptiens ne s’apprécient guère et ce n’est pas la sortie médiatique de Vincent Aboubakar qui va améliorer les choses. Le buteur camerounais a mis le feu aux poudres concernant Mohamed Salah, pourtant exceptionnel cette saison avec Liverpool où il est impliqué sur 34 buts (23 buts, 11 passes décisives) toutes compétitions confondues. Au micro de RFI, le Lion indomptable aux 82 sélections et 33 buts a déstabilisé le joueur de Liverpool et maillon fort égyptien, buteur par 2 fois lors de cette CAN 2022. « Je le vois comme avant. Il ne m'impressionne pas beaucoup. Je le dis clairement parce que je quelqu'un d'honnête et j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionnait, je le dirais. Mais il ne m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. C'est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé » a déclaré l’international camerounais, anciennement passé par le FC Lorient ou le FC Porto. Le coup d’envoi est donné.