CAN 2022 : Les Comores sortis avec les honneurs

Dans : CAN 2022.

Par Guillaume Conte

Le Cameroun s'est imposé 2-1 face aux Comores dans un match surréaliste.

Déjà lourdement handicapés par les cas de Covid, les Comores ont joué tout leur 1/8e de finale avec un joueur de champ dans les buts, et à 10 contre 11. Abdou a été exclu dès la 7e minute sur un carton rouge direct et le Cameroun a fini par faire la différence par Toko-Ekambi (29e) et Aboubakar (70e). Mais les Comores n’ont jamais baissé les bras, et ont même réduit le score en fin de match sur un coup-franc incroyable de 30 mètres signé M’Changama (80e). Pas suffisant pour remettre en cause la qualification du Cameroun, qui se retrouve donc en quarts de finale.