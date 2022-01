CAN 2022 : La Tunisie tombe, énorme scandale arbitral !

Dans : CAN 2022.

Par Claude Dautel

Coupe d'Afrique des Nations

Limbe Stadium

Mali bat Tunisie : 1 à 0

But : Koné (48e sp) pour le Mali

Expulsion : Touré (Mali) à la 89e

La Tunisie a mal commencé sa CAN puisque Khazri et ses coéquipiers sont tombés contre le Mali (1-0), mais c’est surtout Janny Sikazwe, l’arbitre zambien qui a frappé très fort et provoqué un vrai scandale, lequel n'en restera pas là.

En effet, à la 85e minute ce premier match du groupe F, et alors que le Mali menait 1-0, l'arbitre sifflait la fin du match, provoquant une première confusion totale sur la pelouse. Finalement, la rencontre repartait, et El Bilal Touré était expulsé après confirmation par la VAR. Mais alors que la pendule n’indiquait pas encore la fin du match, et que le 4e arbitre se présentait avec le panneau pour annoncer le temps additionnel, Janny Sikazwe, qui est un arbitre très expérimenté, sifflait une nouvelle fois la fin de cette rencontre. Cette fois, c’était la furie totale dans la camp tunisien, il fallait même un cordon de sécurité pour raccompagner les officiels vers le vestiaire. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, cet incident est évidemment un sale coup, les détracteurs de cette compétition faisant souvent remarquer l'amateurisme de l'organisation.

La Tunisie refuse de reprendre le match

Et cela n'en restait pas là, puisqu'après 30 minutes de confusion, l'équipe du Mali revenait sur la pelouse, avec un changement d'arbitre principal. Mais ce dernier constatait l'absence de l'équipe de Tunisie, alors que l'on s'attendait à ce que la rencontre reprenne pour quelques minutes. Et ce nouvel arbitre sifflait définitivement la fin de la rencontre, avec probablement des suites règlementaires puisqu'il est clair que la Tunisie n'a pas voulu reprendre.