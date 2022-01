8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations

Kouekong Stadium (Bafoussam)

Gambie bat Guinée : 1 à 0

But : Barrow (71e) pour la Gambie

Expulsions : Yusupha Njie (Gambie) à la 87e; Conte (Guinée) à la 90e+4

FULL-TIME! ⏰ #TeamGuinea 0️⃣-1️⃣ #TeamGambia



A historical moment for the Scorpions as Musa Barrow’s finish puts The Gambia in the quarter-finals 🔥 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GINGMB pic.twitter.com/BryzawcAiv