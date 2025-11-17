ICONSPORT_266253_0109 (1)
Maxime d'Ornano - Caen

Caen : Le clan Mbappé ne veut pas virer l'entraîneur

SMC17 nov. , 9:40
parClaude Dautel
0
Après la désastreuse élimination en Coupe de France, et malgré des résultats médiocres en National, le SM Caen reste droit dans ses bottes et ne va pas sacrifier son entraîneur. 
La tension est grande du côté de Venoix, car l'élimination face à Bayeux (R1) a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les fans caennais. A la peine en National, et dans une série de neuf matchs avec une seule victoire, le Stade Malherbe de Caen n'est pas encore en danger, mais les supporters ont le sentiment de revivre la même saison que l'an passé. Face à cette situation, Maxime d'Ornano, qui a été recruté cet été pour faire remonter en Ligue 2 le club appartenant à Kylian Mbappé, apparaît en grand danger. Cependant, selon Foot Normand, les actuels dirigeants de Malherbe n'ont pas l'intention de sacrifier un nouvel entraîneur. Eux qui la saison passée étaient allés chercher Bruno Baltazar, lequel avait précipité la chute de Caen en National avec un triste record de sept défaites en sept matchs, ne veulent cette fois pas craquer.

Caen veut recruter deux attaquants

Le média spécialisé explique que le départ de Maxime d'Ornano n'est pas du tout d'actualité. « C’est un non-sujet. Maxime sera sur le banc contre Bourg vendredi », a répondu le club à nos confrères. Une confiance renouvelée au technicien français, lequel sait que cela risque de gronder dans les tribunes caennaises vendredi soir, certains supporters étant prêts à en découdre avec les joueurs samedi au retour de Bayeux. Pour essayer de calmer tout le monde, et renouer avec la victoire, le club qui appartient à Kylian Mbappé veut recruter d'urgence deux attaquants. Car il est vrai que dans ce secteur, c'est le désert total du côté malherbiste. Reste à trouver deux joueurs capables d'apporter un plus, sachant qu'il n'y a pas une date de mercato spécifique en National, la seule contrainte étant d'achever son recrutement au dernier jour du mois de janvier.
0
