La maman de Kylian Mbappé croit fort en Caen
fayza lamari

Caen : La mère de Kylian Mbappé vend du rêve

SMC17 avr. , 16:30
parClaude Dautel
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Présente ce vendredi dans la capitale normande à l'occasion d'un événement organisé par la Team Kylian Mbappé en présence de 400 enfants, Fayza Lamari a évoqué l'avenir du SM Caen, propriété de son fils.
Relégué cette saison en National, le Stade Malherbe de Caen a une fois de plus déçu ses supporters avec des résultats et surtout des prestations insipides. Même si la venue de Gaël Clichy comme entraîneur a relancé (un peu) l'engouement, le stade Michel d'Ornano sonne de plus en plus creux. Si elle ne nie pas que les résultats caennais sont très mitigés, Fayza Lamari affiche cependant une très grande confiance, comme elle l'a expliqué à nos confrères d'Ici Normandie. Propriétaire du SMC, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de se séparer du club et veut surtout ramener Caen vers les sommets, même si cela doit prendre du temps. Même si le retour en Ligue 2, qui était l'objectif annoncé de la saison, n'est pas au rendez-vous, le clan Mbappé n'est pas du genre à déprimer.

Mbappé n'abandonnera pas Caen

Fidèle à ses habitudes, Fayza Lamari a été très franche. « Force est de constater que la saison, ce n'est pas la hauteur. Mais je continue de penser que quand on construit une maison, on commence par les fondations et on avance doucement. On fera le bilan en fin de saison, mais je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien. Parce qu'au Stade Malherbe, tout le monde donne de son temps. C'est un vrai projet de famille. La compétitrice que je suis, forcément, voudrait tout le temps gagner. Mais "step by step". On va y arriver, on y croit. On va se donner un temps et on y croit. On s'inscrit dans la durée. Un projet à l'académie va commencer à la rentrée », a confié Fayza Lamari, qui a renouvelé sa confiance à Gaël Clichy, lequel sera toujours sur le banc normand la saison prochaine en National. De son côté, ce dernier souhaite bien finir la saison, avec pourquoi pas une deuxième victoire consécutive ce vendredi en déplacement à Bourg-en-Bresse.
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