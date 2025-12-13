Kenny Lala meilleur joueur de Rennes, il s'excuse

Après avoir ouvert le score à Rennes, le Stade Brestois a commis des bourdes offensives qui ont largement contribué à la victoire de Stade Rennais. Kenny Lala plaide coupable.

Auteur de deux erreurs grossières qui ont permis à l'équipe d'Habib Beye de passer devant au score, ce samedi au Roazhon Park, Kenny Lala n'a pas tourné autour du pot. Le défenseur brestois est venu au micro de Beinsports, dès le coup de sifflet final, afin de dire que cette défaite était à mettre sur son compte et pas sur celui de l'ensemble de ses coéquipiers. Un discours très franc alors que Brest venait de s'incliner 3-1

Le discours de Lala est époustouflant

« C’est dur parce que je sais que j’ai mis mes coéquipiers dedans. Je pense qu’en première mi-temps, Rennes n’a rien du tout, et c’est moi qui leur donne tout. J’ai senti que ça avait mis un coup derrière la tête de tout le monde, et c’est jamais évident. Je suis désolé pour mes coéquipiers et les supporters, parce que ça reste un derby. On le maîtrisait bien, on avait bien commencé. Mais voilà, c’est le football, il faut prendre ses responsabilités. J’ai dit aux gars dans le vestiaire, que j’allais me rattraper. Des fois, c’est plus facile de parler que de le faire. Je ne vais pas laisser mes coéquipiers s’exprimer après le match, alors que cette défaite je la prends personnellement »