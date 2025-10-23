Dérogation annulée, Brest est privé de stade

Pour le coup l'arbitre a vraiment tué le Losc
Les olympiques se plaignent mais la le LOSC s'est très clairement fait entuber. Quel scandale ! Autant Lille peut faire des matches merdiques autant là ils se sont fait enfoncer !
Va t il se liquéfier et aider son club adoré...possible. Sinon en l'état Lens peut enfoncer la tête de l'OM sous l'eau. L'arbitrage sera aussi à observer.
C’est tout à fait ça..très bien vu
je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🗨️ "J'imaginais que l'on pouvait, en arrivant de la C1, se consolider dans le coeur du championnat. Voir Metz, arriver de L2, avec un plus gros budget c'est difficilement compréhensible, mais c'est un magnifique challenge" L'entraîneur brestois est l'invité de @RothenJerome