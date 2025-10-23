eric roy a lens panique generale a brest iconsport 253062 0188 389075

Dérogation annulée, Brest est privé de stade

Brest23 oct. , 22:30
parEric Bethsy
0
Lancé dans un projet de construction d’un nouveau stade, Brest est freiné dans son élan. La dérogation accordée en juin dernier pour lancer les travaux a finalement été annulée par le tribunal administratif de Rennes mercredi.
Encore une frustration pour le Stade Brestois. Quelques jours après le match nul concédé à Lorient (3-3) dans les dernières minutes, le club finistérien a appris une mauvaise nouvelle concernant la construction de son enceinte. Le projet est effectivement freiné par les autorités. Brest, qui évolue actuellement dans un Stade Francis-Le-Blé jugé non conforme pour le football professionnel, avait obtenu l’autorisation de bâtir un écrin tout neuf dans la commune de Guipavas (Finistère).
Une dérogation via un arrêté préfectoral avait été accordée alors que 36 espèces d’animaux ont été identifiées sur le site choisi. La menace pour ces espèces ne semblait pas freiner le projet en marche, du moins jusqu’à ce mercredi et le verdict du tribunal administratif de Rennes. Ce dernier a en effet annulé la dérogation afin de protéger les reptiles, mammifères et oiseaux présents sur ces terres agricoles. La juridiction « a considéré qu’il n’était pas suffisamment justifié que l’équipement sportif en projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur ».

Le projet ne fait pas l'unanimité

Il faut dire que le coût total estimé pour la construction de l’Arkéa Park, nom donné à la future enceinte, atteint les 106,5 millions d’euros, dont 30 millions d’euros devaient provenir des fonds publics notamment amenés par la métropole de Brest, la ville de Guipavas, le département du Finistère et la région Bretagne. Ce paramètre explique en partie pourquoi ce projet de stade à 15 000 places ne fait pas l’unanimité chez les locaux. D’après un sondage, 57% des habitants de la ville se prononcent en défaveur de la construction de l'écrin. Le rêve du Stade Brestois prend donc une mauvaise tournure.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Igamane LOSC
LOSC

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

ICONSPORT_268602_0021
OM

70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté

Fil Info

23:02
CL : Programme TV et résultats de la 2e journée
23:01
EL : Programme TV et résultats de la 3e journée
23:00
EL : Le LOSC perd un match complètement fou
23:00
70 ME pour Iliman Ndiaye, l'OM s'est planté
22:53
EL : Nice encore battu à Vigo
22:14
LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA
21:30
Le héros de l'OL déjà adulé
21:00
Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?

Derniers commentaires

EL : Le LOSC perd un match complètement fou

Pour le coup l'arbitre a vraiment tué le Losc

LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

Les olympiques se plaignent mais la le LOSC s'est très clairement fait entuber. Quel scandale ! Autant Lille peut faire des matches merdiques autant là ils se sont fait enfoncer !

OM-Lens : Thauvin va faire pleurer Marseille

Va t il se liquéfier et aider son club adoré...possible. Sinon en l'état Lens peut enfoncer la tête de l'OM sous l'eau. L'arbitrage sera aussi à observer.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading