Dérogation annulée, Brest est privé de stade

Lancé dans un projet de construction d’un nouveau stade, Brest est freiné dans son élan. La dérogation accordée en juin dernier pour lancer les travaux a finalement été annulée par le tribunal administratif de Rennes mercredi.

Encore une frustration pour le Stade Brestois . Quelques jours après le match nul concédé à Lorient (3-3) dans les dernières minutes, le club finistérien a appris une mauvaise nouvelle concernant la construction de son enceinte. Le projet est effectivement freiné par les autorités. Brest, qui évolue actuellement dans un Stade Francis-Le-Blé jugé non conforme pour le football professionnel, avait obtenu l’autorisation de bâtir un écrin tout neuf dans la commune de Guipavas (Finistère).

Une dérogation via un arrêté préfectoral avait été accordée alors que 36 espèces d’animaux ont été identifiées sur le site choisi. La menace pour ces espèces ne semblait pas freiner le projet en marche, du moins jusqu’à ce mercredi et le verdict du tribunal administratif de Rennes. Ce dernier a en effet annulé la dérogation afin de protéger les reptiles, mammifères et oiseaux présents sur ces terres agricoles. La juridiction « a considéré qu’il n’était pas suffisamment justifié que l’équipement sportif en projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur ».

Le projet ne fait pas l'unanimité

Il faut dire que le coût total estimé pour la construction de l’Arkéa Park, nom donné à la future enceinte, atteint les 106,5 millions d’euros, dont 30 millions d’euros devaient provenir des fonds publics notamment amenés par la métropole de Brest, la ville de Guipavas, le département du Finistère et la région Bretagne. Ce paramètre explique en partie pourquoi ce projet de stade à 15 000 places ne fait pas l’unanimité chez les locaux. D’après un sondage, 57% des habitants de la ville se prononcent en défaveur de la construction de l'écrin. Le rêve du Stade Brestois prend donc une mauvaise tournure.