N2 : « La Roche, on s’en fout », la pression monte à Bordeaux

Le week-end dernier, Bordeaux a perdu le choc au sommet à la Roche-sur-Yon. Les Girondins doivent gagner l'ensemble de leurs matchs restants pour monter. Les supporters ont tenu à le leur rappeler.

Huit matchs pour une montée, huit matchs pour l'avenir du club. La donne est claire pour les Girondins de Bordeaux . Maintenu en vie par le tribunal de commerce l'été dernier, le sextuple champion de France doit jouer en Ligue 3 la saison prochaine pour survivre financièrement. Une tâche rendue ardue par la défaite sur le terrain du concurrent direct La Roche-sur-Yon samedi dernier. Avec trois points de retard et un match de plus disputé que son rival, Bordeaux n'a plus son destin en main dans la course à la montée.

250 supporters viennent parler aux joueurs

Bordeaux doit espérer un faux pas des Vendéens tout en faisant un parcours solide de son côté. L'idéal est de gagner les huit rencontres restantes pour les Girondins. Un objectif pas si évident puisque le Club au scapulaire remporte ses matchs souvent difficilement. Les supporters bordelais ont tenu à motiver au maximum leurs joueurs avant les prochaines échéances et notamment la réception de Chauray samedi. 250 supporters dont une grande part d'ultras sont venus leur parler à l'entraînement ce vendredi.

« On a été déçu à La Roche-sur-Yon. On a tous pris un coup mais on est venu pour vous dire qu’on est mobilisé derrière vous, qu’on fait corps, pour amener des ondes positives. Il reste huit matchs, il ne faut rien lâcher. Vous avez avec vous le poids de l’histoire, le poids du peuple bordelais mais il faut que ce soit une force, pas un poids. La Roche, on s’en fout, ils ne gagneront pas leurs neuf derniers matchs. On sait que vous êtes dans le dur, il y a des blessés, des joueurs amoindris mais c’est la tête qui va faire la différence maintenant. Vous nous avez donné du bonheur cette saison, il reste maintenant le bonheur ultime », ont-ils indiqué dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

Reste à espérer que les joueurs bordelais ne transforment pas cette pression en stress négatif et déjouent par peur samedi soir. Les Girondins de Bordeaux ne peuvent se permettre une nouvelle contre-performance.