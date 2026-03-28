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N2 : « La Roche, on s’en fout », la pression monte à Bordeaux

Bordeaux28 mars , 9:00
parMehdi Lunay
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Le week-end dernier, Bordeaux a perdu le choc au sommet à la Roche-sur-Yon. Les Girondins doivent gagner l'ensemble de leurs matchs restants pour monter. Les supporters ont tenu à le leur rappeler.
Huit matchs pour une montée, huit matchs pour l'avenir du club. La donne est claire pour les Girondins de Bordeaux. Maintenu en vie par le tribunal de commerce l'été dernier, le sextuple champion de France doit jouer en Ligue 3 la saison prochaine pour survivre financièrement. Une tâche rendue ardue par la défaite sur le terrain du concurrent direct La Roche-sur-Yon samedi dernier. Avec trois points de retard et un match de plus disputé que son rival, Bordeaux n'a plus son destin en main dans la course à la montée.

250 supporters viennent parler aux joueurs

Bordeaux doit espérer un faux pas des Vendéens tout en faisant un parcours solide de son côté. L'idéal est de gagner les huit rencontres restantes pour les Girondins. Un objectif pas si évident puisque le Club au scapulaire remporte ses matchs souvent difficilement. Les supporters bordelais ont tenu à motiver au maximum leurs joueurs avant les prochaines échéances et notamment la réception de Chauray samedi. 250 supporters dont une grande part d'ultras sont venus leur parler à l'entraînement ce vendredi.
« On a été déçu à La Roche-sur-Yon. On a tous pris un coup mais on est venu pour vous dire qu’on est mobilisé derrière vous, qu’on fait corps, pour amener des ondes positives. Il reste huit matchs, il ne faut rien lâcher. Vous avez avec vous le poids de l’histoire, le poids du peuple bordelais mais il faut que ce soit une force, pas un poids. La Roche, on s’en fout, ils ne gagneront pas leurs neuf derniers matchs. On sait que vous êtes dans le dur, il y a des blessés, des joueurs amoindris mais c’est la tête qui va faire la différence maintenant. Vous nous avez donné du bonheur cette saison, il reste maintenant le bonheur ultime », ont-ils indiqué dans des propos rapportés par Sud-Ouest.
Reste à espérer que les joueurs bordelais ne transforment pas cette pression en stress négatif et déjouent par peur samedi soir. Les Girondins de Bordeaux ne peuvent se permettre une nouvelle contre-performance.
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c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

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Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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