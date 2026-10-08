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FCGB : C'est officiel, Bordeaux va bien jouer en R1

Bordeaux
parAlexis Rose
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Libérés de Gérard Lopez mais rétrogradés chez les amateurs, les Girondins de Bordeaux vont bel et bien reprendre dans le championnat de Régional 1.
Si la saison a déjà commencé dans toutes les divisions de France, Bordeaux va bel et bien être intégré dans le championnat de Régional 1 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. En effet, deux jours après l'avis positif de la commission régionale de contrôle de la Ligue, le FCGB a officialisé ce jeudi soir le calendrier de sa saison.
Suite à la validation du comité directeur de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, le FCGB évoluera donc dans la poule B et va (enfin) démarrer sa saison le vendredi 16 octobre prochain à Bayonne contre l'équipe réserve de l'Aviron. Bordeaux devra rattraper ses quatre premières journées, reportées à des dates ultérieures. 
Cette nouvelle est en tout cas positive pour les supporters des Girondins, qui vont pouvoir soutenir leur équipe chez les amateurs... avec une nouvelle direction. Puisque Gérard Lopez a vendu le club au fonds d'investissement anglais Park Bench en septembre dernier, et que la validation de la reprise devrait être donnée le 20 octobre prochain par le tribunal de commerce de Bordeaux.

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