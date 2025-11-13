DNCG : Gérard Lopez et Bordeaux connaissent la date

Les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous début décembre devant la DNCG pour une présentation de leur bilan financier de la saison en cours, ainsi que de l'ensemble de la situation budgétaire du club.

Ce n'est pas parce que Bruno Irles et ses hommes sont en pleine réussite en ce moment que les supporters des Girondins de Bordeaux n'ont pas droit à leur petite piqûre de rappel de fin d'année. Après avoir connu des semaines interminables et insoutenables pendant lesquelles les dirigeants et représentants du club au scapulaire enchainaient les rendez-vous avec la DNCG, la FFF et le tribunal de commerce de Bordeaux, les supporters avaient pu sortir de tout cet administratif grâce aux résultats probants des Marine et Blanc en championnat. Toutefois, Sud Ouest a rappelé ce jeudi que Gérard Lopez et ses associés connaissaient désormais la date de leur prochain rendez-vous devant le gendarme financier du football français.

Les Girondins ont rendez-vous avec la DNCG

Le quotidien régional révèle en effet que les Girondins de Bordeaux passeront le 2 décembre prochain une audience devant la Commission fédérale de la DNCG. Lors de cette prochaine échéance, Gérard Lopez, ou du moins l'un de ses plus fidèles représentants, devra présenter le bilan financier consolidé de l'exercice 2024-2025, ainsi que le budget de la saison en cours précisé. Ce point n'a rien d'une surprise car il est coutume que tous les clubs de National 1 et de National 2 aient un rendez-vous avec l'organisme à la mi-saison.

Pour rappel, le 24 juin dernier, quelques heures après avoir vu leur plan de continuation validé par le tribunal de commerce, les Girondins de Bordeaux avaient aussi reçu l'aval de la DNCG, notamment grâce à un apport de 9 millions d'euros de Gérard Lopez censé couvrir une première partie de la dette échelonnée. Cette dernière avait alors encadré la masse salariale des joueurs avec un plafond à 1,2 millions d'euros, quasiment atteint depuis le recrutement de Tydiane Diagouraga, précise Sud Ouest.