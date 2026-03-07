son enorme flop s accroche bordeaux est desespere irles 1 395468

Bordeaux s’est fait voler, l’arbitre zappe le règlement,

Bordeaux07 mars , 20:30
parEric Bethsy
Accroché à Angoulême (0-0) vendredi, Bordeaux se plaint d’une grossière erreur arbitrale. Les Girondins ont posé une réserve à la mi-temps. Mais leur réclamation ne respecte pas le timing imposé par la Commission Fédérale de l’Arbitrage.
Le championnat de National 2 a aussi son lot de polémiques. La preuve lors du match entre Angoulême et Bordeaux (0-0) vendredi. A la 19e minute, les Girondins pensaient ouvrir le score sur un penalty de Matthieu Villette. Mais l’arbitre a refusé le but en estimant que l’attaquant, qui a glissé au moment de frapper, avait touché le ballon à deux reprises.
Selon le règlement de l’IFAB modifié l’année dernière, dans une telle situation, l’officiel doit faire retirer le penalty. Sauf que l’homme en noir a donné un coup franc indirect à Angoulême. Dans l’incompréhension, le club aquitain a posé une réserve à la mi-temps de la rencontre. Sauf que la réclamation a très peu, voire aucune chance d’aboutir. Comme l’indique le texte de la Commission Fédérale de l’Arbitrage, l’initiative de Bordeaux aurait dû venir à l’arrêt de jeu consécutif à la décision, ou à l’arrêt de jeu suivant. Les Marine et Blanc ont réagi trop tard, peut-être parce que leur entraîneur Bruno Irles ne voulait pas perturber son équipe.

Irles s'explique

« L’arbitre vient m’expliquer que Matthieu a touché deux fois le ballon et qu’il y a coup franc pour l’adversaire, a raconté le coach des Girondins. Je suis surpris et je n’ai pas envie de sortir du match pour que les joueurs restent eux aussi dans le match. Bon, l’arbitre est censé connaître mieux les règles que moi… Je lui ai simplement dit de regarder les images à la fin du match. J’attendais qu’il vienne me dire qu’il s’était trompé. Cela s’appelle l’humilité. Moi, je me trompe, les joueurs peuvent se tromper. Si les arbitres reconnaissaient aussi quand ils se trompent, ce serait tout à leur honneur. » Le mea culpa n’est jamais arrivé et Bordeaux perd deux points dans la course à la montée.
0
