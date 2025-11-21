Il refuse Bordeaux et met l'Angleterre à ses pieds

Arrivé sur le banc en juillet 2024, Régis Le Bris cartonne avec Sunderland. L'entraîneur français fait l’unanimité de l’autre côté de la Manche. Actuellement quatrième de Premier League, le destin du technicien français aurait pu être différent.

C’est l’une des sensations du début de saison en Premier League. Promu cette année après huit ans loin de l'élite, Sunderland étonne. Le club de la ville portuaire est installé dans le top 4 du championnat avant la reprise. L’un des artisans de ce succès se nomme Régis le Bris. Le Français s’est exilé de l’autre côté de la Manche après une première expérience sur le banc à Lorient. Après une année réussie en Championship, le natif de Pont-l’Abbé met l’Angleterre à ses pieds. Mais son destin aurait pu être différent, Le Bris a eu l’opportunité de signer au sein d’un monument du football français

Le Bris aurait pu être bordelais

Sur le plateau du Late Football Club sur Canal +, Alain Roche explique avoir eu des contacts avec l’ancien Lorientais. L’international français était alors directeur sportif au sein des Girondins de Bordeaux et a tenté de recruter Le Bris pour le placer dans l’organigramme du club au scapulaire. « J’ai contacté et eu des échanges avec Régis pour qu’il devienne le directeur du centre, mais il m’a répondu qu’il avait d’autres ambitions. Nos échanges ont été extrêmement intéressants, car c’est quelqu’un qui a des préceptes bien établis sur le jeu, qui fait progresser et performer les joueurs, qui est calme, précis, possède un excellent PowerPoint et dégage énormément de sérénité ! L’évolution qu’il a eue en quatre ans depuis nos contacts, c’est incroyable », explique Roche. Un refus qui a finalement payé pour l’actuel entraîneur de Sunderland. De l’autre côté, le centre de formation des Girondins de Bordeaux a fermé ses portes en juillet 2024 après la perte du statut professionnel.