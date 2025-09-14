Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette

Samedi soir, Bordeaux a été battu à Saint-Malo 2-1. Un échec qui fait très mal dans la course à la montée. Le début de saison des Girondins est compliqué et cela menace déjà l'entraîneur Bruno Irles.

L'opération remontée des Girondins de Bordeaux prend décidément beaucoup de temps à démarrer. En National 2 pour la deuxième année de rang, le sextuple champion de France vise évidemment la promotion en National. C'est même une obligation sur le plan financier pour survivre à terme. En effet, dans son plan de continuation présenté au Tribunal de commerce en juin dernier, Gérard Lopez tablait sur des accessions régulières jusqu'au football professionnel pour rembourser la dette colossale du club. Malheureusement, les Girondins peinent à suivre le rythme sur le terrain en ce début de saison.

Bordeaux en crise, Bruno Irles en danger

En cinq matchs de championnat, Bordeaux n'a gagné que deux fois et a surtout concédé deux défaites déjà. La dernière a eu lieu samedi soir sur la pelouse de Saint-Malo 2-1. Bruno Irles n'arrive pas à trouver la solution pour faire progresser son groupe et cela risque de lui coûter très cher rapidement. Le Quotidien du Sport affirme que l'entraîneur bordelais est sur la sellette. Bruno Irles pourrait donc perdre son poste dans les prochains jours.

7e du groupe A de National 2, Bordeaux possède déjà 6 points de retard sur le leader La Roche Vendée Foot. Pour rappel, seul le premier du groupe accède au National en fin de saison. Les Girondins doivent négocier deux matchs cruciaux prochainement avec la réception d'Angoulême (4e) puis un déplacement à Poitiers (2e). Deux contre-performances sont impossibles pour rester en course en haut du classement. De quoi inciter Gérard Lopez à agir vite. Reste à savoir comment l'homme d'affaires luxembourgeois financera le limogeage de Bruno Irles au vu de la situation financière complexe des Girondins.