Officiel : Faivre a bien choisi Auxerre

Foot01, arrêtez s'il vous plaît de colporter les rumeurs et les fake news des médias espagnols. Il n'y a que des fake news sur votre site, c'est à se demander si on va continuer à venir sur votre site. C'est lamentable.
et pourtant lyon est avec le psg l'un des clubs Français préféré des brésiliens que ca te plaise ou non
Déjà apprends à lire et a comprendre ce que tu lis ! Je n'ai jamais dis que l'ol etait LE club phare pour un brésilien mais juste que les lyonnais connaissaient parfaitement l'amour que les brésiliens portent au foot avec tous ceux qui sont passés par ce club et qui temoignaient regulierement de ce que represnte le foot la bas . Mais c'est mignon quand meme de ta part d'etre intervenu avec ton hors sujet
Vous êtes pénibles !!!!
À un moment donné il faudrait que C+ arrête ses conneries. Ça ne veut plus rien dire… pour le bien du foot Français, l'apaisement me paraît plus souhaitable…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
✍️ 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝐹𝑎𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑙’𝐴𝐽𝐴 🔵⚪ L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Romain Faivre. Le milieu de terrain de 27 ans est prêté sans option d’achat par Bournemouth. Il portera le numéro 28. Plus d’infos 👉 aja.fr/romain-faivre-… #TeamAJA