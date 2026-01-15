Officiel : Faivre a bien choisi Auxerre

Faivre

D’abord annoncé proche du Havre, Romain Faivre (27 ans) a finalement atterri à l’AJ Auxerre. L’ailier de Bournemouth a officiellement signé dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Une recrue intéressante pour le club bourguignon qui pourra s’appuyer sur l’expérience d’un joueur notamment passé par Monaco, Brest, Lyon et Lorient.
0
