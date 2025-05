Vente OM ‍: Le PIF arrive enfin, et regarde vers le Sud

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines, le football français pourrait voir débarquer un nouvel investisseur : le PIF. Le Fonds souverain saoudien vient d'ouvrir son bureau à Paris.

Depuis quelques années maintenant, certaines rumeurs sont présentes quant à un rachat d'un club français par le PIF. Le Fonds souverain d'Arabie saoudite a multiplié les investissements dans le monde du football mais pas encore en France. Le journaliste Thibaud Vézirian est néanmoins persuadé que l'OM finira dans les mains du PIF. Mais force est de constater que toujours rien ne se passe pour le club phocéen. Tout pourrait changer dans les prochaines semaines, puisque le fonds saoudien vient à peine d'ouvrir un bureau à Paris. Pour le média Entrevue, cela entrainera des investissements majeurs en France dans les domaines du tourisme, de la culture et donc du sport.

L'Arabie saoudite en France pour sauver l'OM ?

Le média rappelle que la stratégie employée avait été la même en Angleterre avant d'acheter Newcastle : « FRSA, l’équivalent de UKSA, activée au Royaume-Uni en amont du rachat de Newcastle, est donc publiquement lancée ». Dans un récent communiqué, le PIF précise d'ailleurs : « Le président Emmanuel Macron, le gouverneur du PIF, Son Excellence Yasir Al-Rumayyan, ainsi que d’autres hauts responsables et dirigeants d’entreprises participeront à la cérémonie d’inauguration », qui aura lieu dans les prochaines heures. Reste à savoir quel club pourrait être officiellement racheté en France. Si on parle de l'OM, des informations envoient aussi le PIF à la tête de l'OGC Nice. Il a un moment été question de la vente de l'AS Monaco également et RMC avait annoncé que les Saoudiens étaient intéressés.

Pour rappel, le PIF est un fonds estimé à plus de 1000 milliards de dollars. De quoi forcément changer la vie d'un club et d'un championnat. Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, la concurrence a du mal à suivre en Ligue 1. Nul doute que la venue du PIF changerait la donne pour le club de la capitale française.