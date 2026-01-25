Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve

Alors que le mercato hivernal bat son plein, la Juventus
cherche encore son attaquant de pointe. Si la piste de Youssef En-Nesyri est
désormais la priorité, Khephren Thuram lui a une autre idée pour renforcer le
secteur offensif de la Vieille Dame.
Une semaine encore dans ce mercato hivernal pour trouver la
bonne affaire de la deuxième partie de saison. La Juventus Turin
cherche
activement son numéro 9 malgré les arrivées cet été de Lois Openda en provenance de Leipzig et Jonathan
David, débarqué libre du LOSC. Un temps sur la piste Jean-Philippe Mateta, la Vieille Dame s’est
rabattue sur Youssef En-Nesyri. Le Marocain étant moins coûteux que son
homologue français. La Gazzetta dello Sport dévoile que le club italien est
passé à l’offensive sur le Marocain. Le quotidien italien en a également profité
pour s’entretenir avec Khephren Thuram.
Thuram aimerait voir Benzema en Italie
L’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice a évoqué toute
sorte de sujet notamment l’équipe de France, son club, mais également la longévité de
certains joueurs. Le milieu de terrain de la Juventus a par ailleurs évoqué
Karim Benzema. Khephren Thuram pense que le ballon d’or français s’adapterait
facilement au championnat italien. « Le football évolue et aujourd'hui,
les champions jouent jusqu'à 40 ans. Benzema a 38 ans, mais il sait marquer et
il a remporté le Ballon d'Or. Il ferait la différence à la Juventus, en Serie A
et dans toutes les compétitions du monde. Il en va de même pour Kanté, »
explique-t-il. Un petit appel du pied à celui qui pourrait revenir en Europe
pour un dernier défi. En novembre dernier, l’ancien attaquant du Real Madrid a
évoqué la fin de son contrat l’été prochain. La décision de poursuivre avec
Al-Ittihad se pose, mais le choix n’est pas encore fait. Cette saison, Benzema a
inscrit 16 buts toutes compétitions confondues en 20 apparitions.
