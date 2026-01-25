ICONSPORT_272058_0020 (1)

Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve

Serie A25 janv. , 21:30
parNathan Hanini
0
Alors que le mercato hivernal bat son plein, la Juventus cherche encore son attaquant de pointe. Si la piste de Youssef En-Nesyri est désormais la priorité, Khephren Thuram lui a une autre idée pour renforcer le secteur offensif de la Vieille Dame.
Une semaine encore dans ce mercato hivernal pour trouver la bonne affaire de la deuxième partie de saison. La Juventus Turin cherche activement son numéro 9 malgré les arrivées cet été de Lois Openda en provenance de Leipzig et Jonathan David, débarqué libre du LOSC. Un temps sur la piste Jean-Philippe Mateta, la Vieille Dame s’est rabattue sur Youssef En-Nesyri. Le Marocain étant moins coûteux que son homologue français. La Gazzetta dello Sport dévoile que le club italien est passé à l’offensive sur le Marocain. Le quotidien italien en a également profité pour s’entretenir avec Khephren Thuram.

Thuram aimerait voir Benzema en Italie

L’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice a évoqué toute sorte de sujet notamment l’équipe de France, son club, mais également la longévité de certains joueurs. Le milieu de terrain de la Juventus a par ailleurs évoqué Karim Benzema. Khephren Thuram pense que le ballon d’or français s’adapterait facilement au championnat italien. « Le football évolue et aujourd'hui, les champions jouent jusqu'à 40 ans. Benzema a 38 ans, mais il sait marquer et il a remporté le Ballon d'Or. Il ferait la différence à la Juventus, en Serie A et dans toutes les compétitions du monde. Il en va de même pour Kanté, » explique-t-il. Un petit appel du pied à celui qui pourrait revenir en Europe pour un dernier défi. En novembre dernier, l’ancien attaquant du Real Madrid a évoqué la fin de son contrat l’été prochain. La décision de poursuivre avec Al-Ittihad se pose, mais le choix n’est pas encore fait. Cette saison, Benzema a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues en 20 apparitions.
Juventus

Juventus

Serie A #4
V
V
D
V
V
Serie A
Serie A
Matchs22
V
Victoire12
M
Match nul6
D
Défaite4
Buts Marqués35
Buts Encaissés17

Matchs Récents

Tout afficher
25 janvier 2026 à 18:00
Serie A
JuventusJuventus
3
0
Match terminé
NapoliNapoli
21 janvier 2026 à 21:00
Champions League
JuventusJuventus
2
0
Match terminé
BenficaBenfica

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
K. Yildiz
10.

K. Yildiz

GermanyAllemagne Âge 20 Attaquant
Matchs20
Buts7
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. David
30.

J. David

CanadaCanada Âge 26 Attaquant
Matchs20
Buts3
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ballon d or a barcelone on milite pour hakimi hakimi 12 398441
PSG

PSG : Hakimi incertain contre Newcastle

ICONSPORT_283234_0045
CAN 2025

CAN 2025 : La victoire du Sénégal provoque une embrouille surréaliste

ICONSPORT_283307_0053
OL

Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Fil Info

25 janv. , 22:30
PSG : Hakimi incertain contre Newcastle
25 janv. , 22:00
CAN 2025 : La victoire du Sénégal provoque une embrouille surréaliste
25 janv. , 21:00
Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick
25 janv. , 20:30
L'OM 100% d'accord avec le PSG
25 janv. , 20:01
PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez
25 janv. , 19:54
Serie A : La Juventus explose le Napoli
25 janv. , 19:51
LOSC - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
25 janv. , 19:40
CAN 2025 : Le Sénégal accuse officiellement le Maroc

Derniers commentaires

PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez

Uniquement quand on leur prend un joueur ? Ils sont tout le temps à pondre des fake news.

Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Énorme 😍

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça ne veut rien dire ; lens était plus frais physiquement que L OM mais c'est L OM qui a gagner assez facilement

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

La dernière fois c'est toi qui lance les hostilités et c'est toi qui me signale alors pas la peine de me répondre, ignore moi toi.

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça va en face c étais que Metz

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Toulouse
291985631238
8
Strasbourg
271883728226
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading