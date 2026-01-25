Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve

Alors que le mercato hivernal bat son plein, la Juventus cherche encore son attaquant de pointe. Si la piste de Youssef En-Nesyri est désormais la priorité, Khephren Thuram lui a une autre idée pour renforcer le secteur offensif de la Vieille Dame.

Une semaine encore dans ce mercato hivernal pour trouver la bonne affaire de la deuxième partie de saison. La Juventus Turin cherche activement son numéro 9 malgré les arrivées cet été de Lois Openda en provenance de Leipzig et Jonathan David, débarqué libre du LOSC. Un temps sur la piste Jean-Philippe Mateta, la Vieille Dame s’est rabattue sur Youssef En-Nesyri. Le Marocain étant moins coûteux que son homologue français. La Gazzetta dello Sport dévoile que le club italien est passé à l’offensive sur le Marocain. Le quotidien italien en a également profité pour s’entretenir avec Khephren Thuram.

Thuram aimerait voir Benzema en Italie

L’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice a évoqué toute sorte de sujet notamment l’équipe de France, son club, mais également la longévité de certains joueurs. Le milieu de terrain de la Juventus a par ailleurs évoqué Karim Benzema. Khephren Thuram pense que le ballon d’or français s’adapterait facilement au championnat italien. « Le football évolue et aujourd'hui, les champions jouent jusqu'à 40 ans. Benzema a 38 ans, mais il sait marquer et il a remporté le Ballon d'Or. Il ferait la différence à la Juventus, en Serie A et dans toutes les compétitions du monde. Il en va de même pour Kanté, » explique-t-il. Un petit appel du pied à celui qui pourrait revenir en Europe pour un dernier défi. En novembre dernier, l’ancien attaquant du Real Madrid a évoqué la fin de son contrat l’été prochain. La décision de poursuivre avec Al-Ittihad se pose, mais le choix n’est pas encore fait. Cette saison, Benzema a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues en 20 apparitions.