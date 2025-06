Lacazette-Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite en rêve

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette va poursuivre sa carrière loin de son club formateur. L’attaquant français se dirige vers un exil, et plus précisément vers l’Arabie Saoudite où l’équipe de Cristiano Ronaldo se tient prête à l’accueillir.

Alexandre Lacazette vit sans doute mal la situation de l’Olympique Lyonnais. Grâce au sixième rang obtenu en championnat, l’attaquant et capitaine des Gones pensait laisser son équipe dans l’élite et avec un billet pour la Ligue Europa. Mais au moment de son départ libre, le Français voit son club formateur rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. L’ancien joueur d’Arsenal devra néanmoins penser à son cas personnel.

A 34 ans, l’avant-centre compte bien poursuivre sa carrière et devra trancher parmi ses pistes concrètes. La suite se dessine loin de l’Olympique Lyonnais et de l’Europe. On parle plutôt d’un exil pour Alexandre Lacazette qui, outre la possibilité de découvrir la Major League Soccer, reste annoncé du côté de l’Arabie Saoudite. Rappelons que le natif de Lyon était déjà passé tout proche d’un transfert à Al-Shabab l’été dernier. Mais cette fois, c’est Al-Nassr qui tente d’obtenir sa signature. Le média espagnol Fichajes révèle des discussions avancées entre Alexandre Lacazette et le récent troisième de Saudi Pro League. L’entourage de l’attaquant serait favorable à cette piste lucrative.

Un dernier défi avec CR7 ?

Ce sera peut-être l’occasion pour lui de signer un dernier contrat alléchant avant la fin de sa carrière. Quant à l’aspect sportif, même si le championnat saoudien n’est pas le plus compétitif, Alexandre Lacazette aurait l’opportunité d’évoluer avec le Sénégalais Sadio Manié et la légende Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais en fin de contrat a déjà fait savoir qu’il comptait prolonger. Sa présence peut aussi représenter un argument non négligeable pour le Lyonnais auteur de 19 buts cette saison toutes compétitions confondues.