L'Arabie Saoudite balade N'Golo Kanté

Désireux de se renforcer en marge de la Coupe du monde des clubs qui commence le 15 juin prochain, Al-Hilal est en pourparlers avec Al-Ittihad pour obtenir un prêt de courte durée de N'Golo Kanté.

L'arrivée de Simone Inzaghi au poste d'entraineur principal a fait pousser des ailes à Al-Hilal. Désireux de se renforcer en vue de la Coupe du monde des clubs, le club saoudien compte profiter de ce mardi 10 juin, dernier jour du mercato exceptionnel, pour faire aussi évoluer son effectif. Selon les informations de The Athletic, l'écurie détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) est en pourparlers pour s'offrir N'Golo Kanté. Le milieu de terrain tricolore évolue à Al-Ittihad depuis deux saisons et ne serait pas contre disputer le Mondial sous les couleurs d'un club rival.

