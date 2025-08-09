Kingsley Coman en Arabie Saoudite, une offre est partie ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Ce n'est pas la première fois que le nom de Kingsley Coman est évoqué en Saudi Pro League, mais cette fois l'international français du Bayern Munich ne dit plus non à un départ vers l'Arabie Saoudite.

Al-Nassr fait le forcing pour recruter des joueurs prestigieux, Cristiano Ronaldo, la superstar du club saoudien ayant exigé que son équipe se muscle lorsqu'il a prolongé son contrat. C'est ainsi que CR7 a obtenu que Joao Felix s'engage avec Al-Nassr. Mais ce samedi soir, c'est un joueur du tout autre calibre qui semble proche de craquer pour la formation saoudienne, puisque Kingsley Coman, qui a encore deux ans de contrat avec le Bayern Munich, serait proche d'accepter l'offre qu'il a reçue du club qui s'est classé troisième du championnat la saison passée. Fabrizio Romano, que l'on ne présente plus, a indiqué qu'à 29 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain était en négociations avec Al-Nassr, ne fermant donc pas la porte à un départ du Bayern pour l'Arabie Saoudite.

Coman négocie avec le club de Cristiano Ronaldo

🚨🟡🔵 Understand Kingsley Coman is open to joining Al Nassr as talks are well underway between all parties.



Al Nassr have sent official bid to Bayern on Friday, as exclusively revealed.



Deal absolutely on. 🔛🇸🇦 pic.twitter.com/yBCeWqUNWo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2025

Et pour concrétiser leur intérêt pour Kingsley Coman, les dirigeant d'Al-Nassr ont transmis vendredi une offre à leurs homologues du Bayern Munich, avec l'aval du joueur français. Le très bien informé journaliste italien ne précise pas le montant proposé par l'équipe saoudienne au géant allemand, mais même si sa valeur a baissé, le transfert de Coman pourrait se faire autour de 30 millions d'euros si l'on s'en réfère à Transfermarkt. Dix ans après avoir rejoint le Bayern Munich en provenance de la Juventus, d'abord sous forme de prêt puis dans un transfert définitif, l'international tricolore s'apprête donc à quitter l'Europe pour la très lucrative ligue saoudienne.