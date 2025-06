Karim Benzema, l'émotion de Laurent Blanc

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

Entraineur d'Al-Ittihad depuis le mois de juillet 2024, Laurent Blanc vit une belle aventure en Arabie saoudite. Cette dernière n'aurait d'ailleurs pas pu exister sans la présence de Karim Benzema dans l'effectif à qui il a rendu un vibrant hommage.

Pendant l'intersaison 2024, Laurent Blanc a fini par céder aux sirènes de l'Arabie saoudite. Face à un très lucratif contrat proposé par le club d'Al-Ittihad, l'ancien entraineur de l'OL, de Bordeaux et du PSG n'a pas hésité. Dans une récente interview accordée au Parisien, le Cévenol a affirmé qu'il n'aurait jamais rejoint l'écurie saoudienne si Karim Benzema, joueur qu'il a connu en sélection (2010-2012), ne figurait pas dans l'effectif. L'occasion pour lui de rendre un très bel hommage au Ballon d'Or 2022.

« S’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là »

« Karim Benzema ? Il est resté intact. Fabuleux. Il a des appuis exceptionnels. Même à son âge, il conserve une forme de vivacité rare. Il est technique, intelligent, il sent les déplacements. Mais ce qui frappe, c’est sa vivacité dans le geste. Elle est toujours là. Je dirais même qu’il s’est bonifié, avec la maturité. C’est un professionnel à 120 ou 130 %. Il a compris que quand on avance en âge, il faut être irréprochable. Et surtout, il a une envie folle de jouer au football. Il veut s’amuser, il veut gagner. Ça n’a pas de prix. Il a vraiment été le moteur de notre équipe cette année. (...) Je l'appréciais déjà en sélection, même si on ne se connaissait pas bien. Cette saison, on a pu travailler ensemble pendant un an, et on est toujours en phase. C’est un passionné de football. Et soyons honnêtes : s’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là. C’est une petite dédicace que je lui fais », a lâché Laurent Blanc dans une déclaration d'amour pour le moins explicite.

Des propos qui feront indéniablement plaisir à l'intéressé. Pour rappel, malgré une première saison d'adaptation plus compliquée, Karim Benzema a réalisé un deuxième exercice de grande qualité avec 25 buts et 9 passes décisives au compteur. L'effet Blanc ?