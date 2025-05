Karim Benzema entre dans l'histoire de France

Dans : Arabie Saoudite.

Par Nathan Hanini

Avec une victoire 3-1 ce jeudi soir face à Al-Raed, Karim Benzema et Al-Ittihad sont devenus champions de Saudi Pro League. Le Français a une nouvelle fois battu un record. Le club saoudien décroche le 10e championnat de son histoire et peut rêver d’un doublé historique.

« Quand on parle, on assume », a sobrement tweeté Karim Benzema sur la plateforme X ce jeudi soir. Une nouvelle phrase énigmatique pour fêter un premier titre dans le championnat saoudien. Malgré l’absence de l’ancien joueur du Real Madrid, Al-Ittihad s’est offert le scalpe de Al-Raed (3-1). Une victoire qui valide une saison pleine et un titre, deux journées avant la conclusion de ce championnat. Avec seulement 3 défaites et 75 buts marqués, Le Club du Peuple, sous la houlette de Laurent Blanc, s’offre un dixième championnat dans son histoire. Il succède donc à Al-Hilal et enchaîne un deuxième trophée en 3 ans. Des anciens pensionnaires de Ligue 1 sont également titrés aux côtés de Benzema. L’ancien joueur de Monaco et capitaine de l’équipe hier soir, Fabinho, le champion du monde 2018, N’Golo Kanté ou encore Moussa Diaby et Houssem Aouar.

Pluie de trophées pour KB9

Grâce à ce succès, Karim Benzema s’offre le 34e trophée de son histoire en carrière. Déjà le joueur français le plus titré en carrière, l’ancien lyonnais accroît son avance sur son dauphin Kingsley Coman (28 titres) et Franck Ribéry (23 titres). Le Français réalise un exercice 2024/2025 solide. Avec 21 réalisations au compteur, le ballon d’or pointe à la deuxième place au classement des buteurs juste derrière Cristiano Ronaldo (23 buts). Le 31 mai prochain, Al-Ittihad tentera de remporter la Coupe du roi face à Al-Qadisiya afin de s’offrir un doublé historique. Le dernier doublé coupe championnat réalisé par Al-Ittihad remonte à la saison 2000/2001.