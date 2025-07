Joao Felix va rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite poursuit son recrutement XXL cet été. Sur le coup pour recruter Alexander Isak, le Royaume va déjà mettre la main sur Joao Felix. Le joueur de 25 ans va épauler son mentor Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

La Saudi Pro League ne sera peut-être plus diffusée sur Canal+ en France mais son développement se poursuit à vitesse grand V. Les clubs saoudiens continuent d'enflammer le mercato en visant les meilleurs talents européens, à l'image d'Alexander Isak qui est dans le viseur d'Al Hilal. Le club de Riyad a déjà enrôlé Théo Hernandez alors que le meilleur buteur de Serie A Mateo Retegui a signé à Al Qadisiyah pour plus de 68 millions d'euros. Le prochain renfort du Royaume sera certainement Joao Felix.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant va s'engager à Al Nassr la saison prochaine. La formation saoudienne s'est mise d'accord avec Chelsea pour un transfert de l'international portugais. Ce dernier approuve aussi le mouvement. Un choix de carrière qui va faire grincer des dents au Portugal, surtout que Joao Felix était ciblé par Benfica en début de mercato.

🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side!



Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs