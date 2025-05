Dilemme pour Cristiano Ronaldo, il hésite entre 2 clubs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat le 30 juin prochain avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Face à lui, deux propositions différentes le poussent à la réflexion.

Auteur de 35 buts et 4 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a encore prouvé que passer la barre des 40 ans n'était pas un problème pour lui. Toutefois, malgré ces très nombreuses réalisations, son aventure avec le club basé à Riyad bat de l'aile. En effet, le contrat du quintuple Ballon d'Or prendra fin le 30 juin prochain et ce dernier n'a toujours pas accepté de prolonger. Forcément, un tel état de fait a de quoi nourrir les rumeurs. Sa dernière sortie n'a d'ailleurs pas ralenti les choses, bien au contraire. « Ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant envers tous », avait-t-il lancé sur ses réseaux sociaux. Et selon les informations de Foot Mercato, deux clubs sont désormais au coude à coude pour permettre à CR7 de poursuivre sa carrière de joueur professionnel.

CR7 a deux touches… en SPL

John Textor rêve de Cristiano Ronaldo https://t.co/BXdBTjIT1P — Foot01.com (@Foot01_com) May 22, 2025

Le média d'actualité francophone explique que Cristiano Ronaldo a face à lui deux offres parvenues de « clubs très puissants ». Le premier n'est nul autre qu'Al-Nassr. Le club qu'il a rejoint à l'hiver 2023 veut tout faire pour conserver la vedette de son effectif. Une proposition lui a déjà été faite et les deux parties sont proches d'un accord. Sauf qu'un élément vient perturber le bon déroulé de ces négociations. En effet, le deuxième club dont il est question est celui d'Al-Hilal. L'autre écurie de la capitale saoudienne dispose d'un argument de taille supplémentaire : il participera à la prochaine Coupe du monde des clubs.

Si l'on part du principe que Cristiano Ronaldo est un compétiteur né et qu'il veut absolument se frotter aux meilleurs clubs du monde, alors l'offre de l'ancienne équipe de Neymar tombe à pic. Comme le conclut FM, il ne reste au Lusitanien de faire son choix. Et vite, car le Mondial des clubs commence le 14 juin prochain.