Cristiano Ronaldo, un record mais zéro titre en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo, un record mais zéro titre en Arabie Saoudite

Publié Dans : Arabie Saoudite.
Par Claude Dautel

Auteur samedi d'un but lors de la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 100 buts avec Al-Nassr. Et c'est le quatrième championnat où CR7 est au moins à ce niveau. Cependant, cela n'a pas empêché son équipe d'être battu par Al-Ahli après les tirs au but (2-2, 5 tab à 3). Depuis qu'il a signé avec le club saoudien, Cristiano Ronaldo n'a pas gagné le moindre titre. 

 