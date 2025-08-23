Cristiano Ronaldo, un record mais zéro titre en Arabie Saoudite

Auteur samedi d'un but lors de la finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 100 buts avec Al-Nassr. Et c'est le quatrième championnat où CR7 est au moins à ce niveau. Cependant, cela n'a pas empêché son équipe d'être battu par Al-Ahli après les tirs au but (2-2, 5 tab à 3). Depuis qu'il a signé avec le club saoudien, Cristiano Ronaldo n'a pas gagné le moindre titre.
🚨 Cristiano Ronaldo becomes the ONLY player EVER to score 100 goals in 4 different countries and for his NT. pic.twitter.com/wxlrTR21au— TCR. (@TeamCRonaldo) August 23, 2025
🚨 Cristiano Ronaldo with Al-Nassr so far:— Al Nassr FC (@Al_Nassrt) August 23, 2025
❌ Lost 4 Saudi Super Cups (FOUR)
❌ Lost 3 Saudi King Cups
❌ Lost 3 Saudi Pro Leagues
❌ Lost 3 AFC Champions League
✅ Won 1 Champions Cup (Friendly)
❌ Lost 3 Riyadh Season Cups
❌ Lost 1 Riyadh Super Cup
Worst signing of ALL TIME. pic.twitter.com/nZbVfgXzTl