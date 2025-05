Cristiano Ronaldo menace Al-Nassr de partir à la retraite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

Malgré les nombreuses spéculations autour de son départ, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à Al-Nassr. Toutefois, le quintuple Ballon d'Or menace de prendre sa retraite si son club ne lui offre pas de meilleurs coéquipiers.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo est convaincu qu'il a encore de l'énergie à revendre dans le football professionnel. Auteur de 35 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues au cours de l'exercice qui vient de prendre fin, l'ancienne gloire du Real Madrid garde toutefois un goût amer de cette saison. En cause, le fait qu'Al-Nassr n'ait encore une fois pas remporté le moindre titre. Surtout, le club basé à Riyad a été complètement largué en championnat, au point de terminer bien trop loin du leader Al-Ittihad. Une telle situation a obligé Cristiano Ronaldo à prendre une plus longue réflexion concernant la suite de sa carrière. En fin de contrat le 30 juin prochain, CR7 a pris une décision forte et veut des garanties de la part de la direction d'Al-Nassr. Si elles ne sont pas respectées, la retraite ne serait plus très loin.

Cristiano Ronaldo a des exigences fortes

Dilemme pour Cristiano Ronaldo, il hésite entre 2 clubs https://t.co/kLyLR4ioDn — Foot01.com (@Foot01_com) May 27, 2025

Un nouveau contrat d'un an basé sur des émoluments à 200 millions d'euros annuels ne suffira pas à Al-Nassr pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester. Selon les informations de TEAMtalk, l'ancienne gloire du Real Madrid veut s'assurer que son club fera le nécessaire pour constituer une équipe capable de lutter pour le titre. Car depuis son arrivée lors de l'hiver 2023, CR7 n'a toujours pas remporté le moindre championnat national. Et pour le compétiteur hors pair qu'il est, c'est clairement une anomalie.

Autrement, le média britannique explique que Cristiano Ronaldo n'a jamais songé à quitter Al-Nassr pour rejoindre un autre club saoudien appartenant au PIF. En clair, les rumeurs l'envoyant à Al-Hilal pour lui permettre de disputer la Coupe du monde des clubs tombent à l'eau. Pire, CR7 est même prêt à prendre sa retraite s'il ne peut pas avoir de meilleurs coéquipiers autour de lui pour la saison prochaine. Désormais, à Al-Nassr d'accéder à ses requêtes si le club veut pouvoir continuer avec la légende portugaise.