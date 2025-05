Cristiano Ronaldo et Messi réunis, ça discute

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Entré dans la dernière année de son contrat à l’Inter Miami, Lionel Messi a déjà une nouvelle opportunité. L’Arabie Saoudite revient à la charge pour attirer l’Argentin dans le championnat où évolue son ancien rival Cristiano Ronaldo.

A la fois sur et en dehors du terrain, Lionel Messi fait le bonheur de l’Inter Miami. Mais pour combien de temps ? Son contrat expire en décembre prochain et l’Argentin n’est pas annoncé proche d’une prolongation. A bientôt 38 ans, le milieu offensif envisage-t-il la fin de sa carrière ? Rien n’est à exclure étant donné que la Pulga n’est pas certaine de disputer la Coupe du monde 2026. Cette incertitude n’a pourtant pas refroidi l’Arabie Saoudite.

GOLAZO DEL MEJOR DE TODOS 🐐✨ MESSI pic.twitter.com/zWYZA5y2cU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 29, 2025

Selon les informations de TEAMtalk, les dirigeants saoudiens, qui avaient déjà tenté de le recruter avant son arrivée en Major League Soccer, ont de nouveau pris contact avec Lionel Messi. Les discussions ne sont pas encore avancées. Mais l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, sans même savoir dans quelle équipe il atterrirait, n’aurait pas fermé la porte à une arrivée dans le championnat où évolue Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas vraiment étonnant dans la mesure où la légende du FC Barcelone avait sérieusement envisagé un passage en Saudi Pro League.

Messi attiré par l'Arabie Saoudite

« J'ai beaucoup pensé à aller dans le championnat saoudien, avait raconté l’international argentin au Time Magazine en 2023. Je connais le pays, ils ont créé un championnat très puissant et qui peut devenir une ligue importante dans un avenir proche. En tant qu'ambassadeur du tourisme dans le pays, c'est une destination qui m'attirait, surtout parce que j'ai aimé tout ce que j'ai visité, pour la manière dont le football se développe dans le pays et pour leurs efforts pour créer un top championnat. C'était l'Arabie Saoudite ou la MLS, et les deux options me semblaient très intéressantes. » Finalement, Lionel Messi pourrait vivre les deux expériences.