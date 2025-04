Cristiano Ronaldo, Benzema fait une sortie tranchante

Dans : Arabie Saoudite.

Par Quentin Mallet

Auteur d'un but et d'une passe décisive et acteur majeur de la belle victoire d'Al-Ittihad face à Al-Ettifaq, Karim Benzema a clairement indiqué qu'il n'en avait que faire des distinctions individuelles. Un tacle direct à son ami Cristiano Ronaldo avec qui il est à la lutte pour le Soulier d'Or.

En Arabie saoudite, cette saison de Saudi Pro League est marquée par une lutte particulièrement féroce pour le titre. Al-Ittihad domine le classement avec 68 points et six longueurs d'avance sur Al-Hilal (62). Al-Nassr complète ce podium provisoire avec 60 points. En d'autres termes, Karim Benzema est plus proche d'être champion, à cinq journées de la fin de la saison, que son ancien collègue Cristiano Ronaldo.

Toutefois, le match entre Al-Nassr et Al-Ittihad, pour le compte de la prochaine journée de SPL le 7 mai 2025, pourrait bien rebattre totalement les cartes. En parallèle, un autre duel à distance entre les deux anciens du Real Madrid a lieu et est cette fois dominé par le Lusitanien. De toute façon, le Ballon d'Or 2022 n'en a que faire.

Benzema ne veut pas du Soulier d'Or

Rabiot impose la méthode Cristiano Ronaldo à l’OM https://t.co/VUtDaHZ3A7 — Foot01.com (@Foot01_com) April 11, 2025

Face à Al-Ettifaq, Karim Benzema a inscrit un but et délivré une passe décisive. Une très belle performance de celui qui a été interrogé dans la foulée sur la course au Soulier d'Or saoudien. « Je m'en fiche mon ami. Le plus important, ce sont les trophées », a lancé KB9 en zone mixte. Ses propos sont une réponse aux interrogations des journalistes quant à sa capacité à dépasser Cristiano Ronaldo au classement des buteurs du championnat saoudien. Surtout, ils sont une manière de remettre le quintuple Ballon d'Or à sa place, lui qui a toujours assumé être en quête de récompenses aussi bien collectives qu'individuelles tout au long de sa carrière.

Pour le moment, Karim Benzema accuse d'un retard de cinq buts sur son ami Cristiano Ronaldo (18 contre 23). Il ne fait donc aucun doute que la prochaine confrontation entre leurs deux équipes, grâce au hasard de la compétition, aura un impact significatif sur la fin de la saison.