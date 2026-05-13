Alonso veut être le Luis Enrique de Chelsea
Xabi Alonso fonce vers Chelsea

Xabi Alonso exige d'être le Luis Enrique de Chelsea

Premier League13 mai , 16:30
parClaude Dautel
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En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Chelsea tente de convaincre Xabi Alonso de venir. Mais ce dernier a une exigence très claire et ne cèdera pas.
Après son très bref passage au Real Madrid, Xabi Alonso va revenir aux affaires. Et c'est du côté de Stamford Bridge que l'on devrait voir l'ancien joueur espagnol arriver dans les prochaines semaines. La saison a été désastreuse pour les Blues, malgré plusieurs changements sur le banc, et BlueCo veut relancer l'équipe en faisant venir Xabi Alonso. Ce dernier est prêt à accepter l'offre financièrement généreuse de l'investisseur américain, mais avant de dire oui à Chelsea, il a fait part aux dirigeants des Blues d'une condition non négociable concernant son travail. Et c'est du côté du Paris Saint-Germain que l'ancien entraîneur du Real Madrid a tiré des enseignements, comme le révèle le média anglais, The Touchline.

Chelsea va devoir imiter le PSG

Ne voulant pas subir la république des joueurs, comme cela a été le cas à Madrid, Xabi Alonso a prévenu que pour signer à Chelsea, il voulait avoir les mêmes pleins pouvoirs que Luis Enrique au PSG. « Xabi Alonso croit en, et espère construire, un projet à Chelsea similaire à celui que Luis Enrique a créé au Paris Saint-Germain. L’une des principales exigences de Xabi Alonso envers Chelsea est d'avoir un contrôle total sur l'effectif et les décisions sportives clés. BlueCo a tiré les leçons de ses erreurs avec Enzo Maresca et est prêt à accorder ce pouvoir à Alonso », explique le média anglais. Il est vrai que BlueCo a dépensé des centaines de millions d'euros pour des résultats désastreux en Premier League puisque Chelsea est neuvième au classement et ne jouera donc pas la prochaine Ligue des champions. Pour se redonner le moral, les Blues ont tout de même l'occasion de gagner la Cup, puisqu'ils affronteront Manchester City en finale samedi à Wembley.
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L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.

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Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...

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C'est tout ce que tu as comme répartie? Ça ne te sauvera pas de ta médiocrité 😂🫵

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comment tu casses les couilles toi avec Textor! C'est bon, admets que tu t'es planté sur lui une fois pour toute

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Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
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3133710163760-23
17
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