Xabi Alonso exige d'être le Luis Enrique de Chelsea

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Chelsea tente de convaincre Xabi Alonso de venir. Mais ce dernier a une exigence très claire et ne cèdera pas.

Après son très bref passage au Real Madrid, Xabi Alonso va revenir aux affaires. Et c'est du côté de Stamford Bridge que l'on devrait voir l'ancien joueur espagnol arriver dans les prochaines semaines. La saison a été désastreuse pour les Blues, malgré plusieurs changements sur le banc, et BlueCo veut relancer l'équipe en faisant venir Xabi Alonso. Ce dernier est prêt à accepter l'offre financièrement généreuse de l'investisseur américain, mais avant de dire oui à Chelsea, il a fait part aux dirigeants des Blues d'une condition non négociable concernant son travail. Et c'est du côté du Paris Saint-Germain que l'ancien entraîneur du Real Madrid a tiré des enseignements, comme le révèle le média anglais, The Touchline.

Chelsea va devoir imiter le PSG

Ne voulant pas subir la république des joueurs, comme cela a été le cas à Madrid, Xabi Alonso a prévenu que pour signer à Chelsea, il voulait avoir les mêmes pleins pouvoirs que Luis Enrique au PSG. « Xabi Alonso croit en, et espère construire, un projet à Chelsea similaire à celui que Luis Enrique a créé au Paris Saint-Germain. L’une des principales exigences de Xabi Alonso envers Chelsea est d'avoir un contrôle total sur l'effectif et les décisions sportives clés. BlueCo a tiré les leçons de ses erreurs avec Enzo Maresca et est prêt à accorder ce pouvoir à Alonso », explique le média anglais. Il est vrai que BlueCo a dépensé des centaines de millions d'euros pour des résultats désastreux en Premier League puisque Chelsea est neuvième au classement et ne jouera donc pas la prochaine Ligue des champions. Pour se redonner le moral, les Blues ont tout de même l'occasion de gagner la Cup, puisqu'ils affronteront Manchester City en finale samedi à Wembley.