William Saliba prolonge à Arsenal, c'est signé

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.