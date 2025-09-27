West Ham nomme Nuno Espírito Santo

Dans un communiqué officiel publié ce samedi après-midi, West Ham a officialisé la nomination de son nouvel entraîneur Nuno Espírito Santo.

« West Ham United est ravi d'annoncer la nomination de Nuno Espírito Santo comme nouvel entraîneur-chef de l'équipe masculine du club. Nuno a signé un contrat de trois ans avec les Hammers et dirigera son premier match lundi soir lors de notre déplacement à Everton en Premier League. Plusieurs fois champion et vainqueur de coupe en tant que joueur du FC Porto et entraîneur des Wolverhampton Wanderers et du club de Pro League saoudien Al-Ittihad, l'homme de 51 ans fait partie des entraîneurs les plus respectés du football moderne. Nuno apporte à West Ham United ses exceptionnelles capacités d'entraîneur, son sens tactique et ses qualités de leader et a hâte de se mettre au travail dans l'est de Londres. Tout le monde à West Ham United souhaite la bienvenue à Nuno au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès pour sa carrière en Claret and Blue » explique le club londonien, quelques heures après le renvoi de Graham Potter.