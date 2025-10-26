Transfert à 116 ME, Liverpool prend la parole

À nouveau battu par Brentford ce samedi en Premier League, Liverpool a enchaîné une quatrième défaite consécutive en championnat. Quelques jours après une belle performance en Ligue des champions, les critiques pleuvent à nouveau sur Florian Wirtz. Les Reds ont tenu à clarifier la situation.

Méconnaissable, une nouvelle fois Liverpool a chuté en Premier League ce samedi sur la pelouse de Brentford (3-2). Les Reds enchaînent une quatrième défaite de rang en Premier League, soit autant que sur toute la saison dernière en championnat. Les hommes d’ Arne Slot n’y arrivent plus. Cependant, plus tôt dans la semaine, Liverpool pensait se relancer en Ligue des champions du côté de Francfort après une large victoire 5-1. Durant la rencontre, Florian Wirtz a retrouvé de l’allant donnant deux passes décisives. Les suiveurs du club de la Mersey ont attendu une confirmation ce samedi. Elle n’est pas venue et les critiques fusent une nouvelle fois.

Liverpool défend Wirtz

Certains médias britanniques n’ont pas tardé avant de catégoriser le deuxième transfert le plus cher de Liverpool comme déjà un flop. Mais le club par l’intermédiaire de certains journalistes a répondu aux critiques concernant l’allemand. « Concernant les spéculations autour de l'avenir de Wirtz, Liverpool rejette totalement tout ce qui le concerne », a déclaré le journaliste Graeme Bailey à Rousing The Kop avant de poursuivre. « Les réseaux sociaux peuvent être très bruyants, mais Liverpool sait qu'il dispose d'un joueur de classe mondiale. Les rumeurs selon lesquelles le club envisagerait de le vendre ou quoi que ce soit de ce genre sont absolument absurdes. Ils sont engagés envers Wirtz, sans aucun doute, ils l'aiment en tant que personne et en tant que joueur et savent qu'il va s'épanouir », conclut-il. Liverpool conserve donc de la confiance en son joueur. Florian Wirtz a besoin d’un temps d’acclimatation à la Premier League. Le club de la Mersey traverse une crise inédite en championnat sur ce début d’exercice.