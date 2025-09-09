Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME

Les différents clubs européens ont pour la plupart achevé leur mercato. Mais les tops formations du vieux continent ont déjà dressé les cibles pour la période hivernale, mais également estivale. Le jeune Angelo Stiller sera l’un des gros feuilletons de la saison. Le joueur de Stuttgart est déjà pisté par des cadors.

Arsenal, Liverpool et le Real Madrid vont déjà se livrer une guerre sans merci pour tenter de signer le jeune Angelo Stiller. Le milieu de terrain de Stuttgart est très courtisé en Europe. En fin de contrat en 2028, l’international allemand (cinq sélections) pourrait vivre sa dernière saison du côté de la Bundesliga . Si Stuttgart a voulu conserver son élément cet été, la tâche sera plus ardue la saison prochaine. Des clubs de Premier League ainsi que le géant espagnol sont sur la trace du jeune milieu allemand.

Angelo Stiller pisté par des cadors

À seulement 24 ans, Angelo Stiller a démontré toutes ses qualités depuis son arrivée à Stuttgart en 2023. Formé du côté du Bayern Munich, le natif de Bavière a quitté libre le champion d’Allemagne pour rejoindre Hoffenheim à l’été 2021. Deux saisons plus tard, Stuttgart le récupère pour 5,5 millions d’euros. Il est désormais évalué à 45 millions d’euros sur Transfermarkt. Ce mardi, TeamTalk évoque l’intérêt de Liverpool sur le joueur de Stuttgart. Les Reds sont très intéressés par son profil dans le cadre du renouvellement d’effectif débuté cet été. TeamTalk précise qu’un transfert à l’hiver sera peu probable. Mais le club de la Mersey n’est pas le seul protagoniste en Premier League. Arsenal est également sur le dossier. Mikel Arteta veut revigorer son milieu de terrain et il a coché le nom d’Angelo Stiller. Manchester United et Tottenham sont également dans le coup. Stuttgart ne manque pas de prétendants et va pouvoir faire monter les enchères. Team Talk précise que le joueur privilégie la Premier League pour le moment. L’été est encore loin, mais le temps des négociations n’est jamais à l’arrêt.