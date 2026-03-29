Premier League : Igor Tudor quitte Tottenham (officiel)

Si maguarita a réussi a vendre L OM, le MC court réussira aussi, de nos jours tout se vend même wahi la plus grosse merde du football
Mc court c'est pas un supporters c'est un homme d affaire un requin quoi
Tout les hommes d affaire se sont des requins
C est bien parti pour ,car le nouveau maire est ok ..mais j espère rester au PARC que un autre stade ailleur de 80 000 populaire..le nouveau PARC sera bien plus rentable une vraie machine a fric
Il faut déjà convaincre le maire pour le parc
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their