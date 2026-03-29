Premier League : Igor Tudor quitte Tottenham (officiel)





En grande difficulté malgré le changement d’entraineur, Tottenham a décidé de se séparer d’Igor Tudor. L’entraineur croate était arrivé pour essayer de sauver les Spurs de la relégation, mais il n’y a aucune amélioration en vue pour le club londonien. La presse anglaise a annoncé ce dimanche que l’ancien coach de l’OM avait trouvé un terrain d’entente avec Tottenham pour résilier son contrat d’un commun accord. Tottenham a officialisé cette information dans la foulée.