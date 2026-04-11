PL : Le titre d'Arsenal en très grand danger !

32e journée de Premier League

Arsenal - Bournemouth : 1-2

Buts : Gyökeres (35e) pour Arsenal ; Kroupi (17e) et Scott (74e) pour Bournemouth

Arsenal a perdu des plumes dans la course au titre, ce samedi après-midi à l’Emirates Stadium face à Bournemouth (1-2).

Les Cherries montraient dès le début de la partie à Arsenal que l’après-midi ne serait pas tranquille pour les hommes de Mikel Arteta. Le jeune buteur français Eli Kroupi Junior ouvrait le score au quart d’heure de jeu, validant une très belle entame de match de Bournemouth. Arsenal pensait néanmoins avoir fait le plus dur lorsque Gyökeres parvenait à égaliser sur penalty, à dix minutes de la mi-temps. La deuxième période mettait de nouveau en avant les difficultés d’Arsenal dans le jeu.

Trop stériles et peu inspirés, les coéquipiers de William Saliba encaissaient logiquement un second but à la 75e minute par Scott, trompant Raya de près. Malgré un semblant de révolte en fin de match, Arsenal ne parvenait pas à arracher au moins un point. Une très mauvaise opération au classement puisque les Gunners ne comptent plus que 9 points d’avance sur Manchester City, avec deux matchs de plus au compteur. Le week-end prochain, les Londoniens se rendront justement sur la pelouse de Manchester City. La course au titre est donc totalement relancée en Premier League.