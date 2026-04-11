PL : Le titre d'Arsenal en très grand danger !

Je ne savais pas que l'OL c'était l'OM... quasi que des supporteurs du sud sur tous nos articles...
Quelle honte le maire de Paris est prêt à se prostitué devant é pour le Qsg vilipender le patrimoine parisien pour les besoins du Quatar
Seul 1 imbécile rageux kom3 pt dire pareils inepties car ô fond de 3 mm tu serais pour alors ferme là ta boîte
Ouin Ouin la fiote du 13 ^^
C'est bien... tu cherches à te rassurer. 😏
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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