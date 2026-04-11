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PL : Le titre d'Arsenal en très grand danger !

Premier League11 avr. , 15:21
parCorentin Facy
0
32e journée de Premier League
Arsenal - Bournemouth : 1-2
Buts : Gyökeres (35e) pour Arsenal ; Kroupi (17e) et Scott (74e) pour Bournemouth
Arsenal a perdu des plumes dans la course au titre, ce samedi après-midi à l’Emirates Stadium face à Bournemouth (1-2).
Les Cherries montraient dès le début de la partie à Arsenal que l’après-midi ne serait pas tranquille pour les hommes de Mikel Arteta. Le jeune buteur français Eli Kroupi Junior ouvrait le score au quart d’heure de jeu, validant une très belle entame de match de Bournemouth. Arsenal pensait néanmoins avoir fait le plus dur lorsque Gyökeres parvenait à égaliser sur penalty, à dix minutes de la mi-temps. La deuxième période mettait de nouveau en avant les difficultés d’Arsenal dans le jeu.
Trop stériles et peu inspirés, les coéquipiers de William Saliba encaissaient logiquement un second but à la 75e minute par Scott, trompant Raya de près. Malgré un semblant de révolte en fin de match, Arsenal ne parvenait pas à arracher au moins un point. Une très mauvaise opération au classement puisque les Gunners ne comptent plus que 9 points d’avance sur Manchester City, avec deux matchs de plus au compteur. Le week-end prochain, les Londoniens se rendront justement sur la pelouse de Manchester City. La course au titre est donc totalement relancée en Premier League.

Premier League

11 avril 2026 à 13:30
Arsenal
Gyökeres35'
1
2
Match terminé
AFC Bournemouth
Kroupi17'Scott74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
E. Ünal
AFC BournemouthAFC Bournemouth
SORT
F. de Lima Barbosa
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Remplacement
90
ENTRE
A. Smith
AFC BournemouthAFC Bournemouth
SORT
A. Jiménez Sánchez
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Carton jaune
90
J. Hill
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Remplacement
85
ENTRE
A. Tóth
AFC BournemouthAFC Bournemouth
SORT
E. Kroupi
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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