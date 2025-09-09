PL : Le grand ami de Textor vire déjà son entraîneur

Patron de Nottingham Forest et grand ami de John Textor, Evangelos Marinakis a décidé de limoger Nuno Espirito Santo de son poste de manager.

Actuellement dixième de Premier League, Nottingham Forest est le premier club anglais à virer son entraîneur cette saison, et ce après seulement trois matchs. Dans la nuit de lundi à mardi, le club a en effet annoncé le départ du technicien arrivé il y a un peu moins de deux ans sur le banc de Nottingham Forest. La raison est simple, Nuno Espirito Santo a eu la mauvaise idée de critiquer certaines décisions d'Evangelos Marinakis et ce dernier ne l'a pas supporté. Le dirigeant du club est dont en quête d'un nouveau coach, sans que l'on sache s'il demander conseil à John Textor, spécialiste des limogeages d'entraîneur et très proche du patron de Nottingham Forest.