PL : Giflé à Brighton, Chelsea continue sa chute

Trois saisons, trois 1/2 de LDC dont 1 victoire et encore en course pour le doublé... AVE LUIS ENRIQUE !
Un doublé pour Lens serait vraiment sympa pour eux👍
certains s'arrêtent sur un coup de boule et d'autres après avoir touché le coude d'un arbitre
Ce sont las mafieux de la Var, qu'il faut aller toucher👊
Lens peut faire un doublé👍 coupe, championnat.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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