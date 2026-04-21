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Danny Welbeck

PL : Giflé à Brighton, Chelsea continue sa chute

Premier League21 avr. , 22:56
parMehdi Lunay
0
34e journée de Premier League
The Amex Stadium
Brighton-Chelsea 3-0
Buts : Kadioglu (3e), Hinshelwood (56e), Welbeck (90e+1) 

Premier League

21 avril 2026 à 21:00
Brighton & Hove Albion
Kadıoğlu3'Hinshelwood56'Tackie Mensah Welbeck90'
3
0
Match terminé
Chelsea
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
D. Tackie Mensah Welbeck
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion
Remplacement
90
ENTRE
M. O'Riley
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion
SORT
J. Hinshelwood
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion
Remplacement
90
ENTRE
J. Acheampong
ChelseaChelsea
SORT
M. Gusto
ChelseaChelsea
Remplacement
83
ENTRE
D. Tackie Mensah Welbeck
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion
SORT
G. Rutter
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion
Voir Les Détails Complets Du Match
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Lens peut faire un doublé👍 coupe, championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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