PL : City bat Arsenal et relance la course au titre

|Équipe
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|11
Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!
🤣🤣🤣🤣🤣
Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile
Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.
Le déclin de l'empire américain
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
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|15
|53
|30
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|8
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|52
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|52
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|10
|58
|40
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|29
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|50
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|15
|5
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|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
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|46
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|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
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|40
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|-6
|37
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|10
|7
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|14
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|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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