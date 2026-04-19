PL : City bat Arsenal et relance la course au titre

33e journée de Premier League

Etihad Stadium

Manchester City bat Arsenal : 2 buts à 1

Buts pour Manchester City : Cherki (16e) et Haaland (65e)

But pour Arsenal : Havertz (18e)

Ce dimanche en Premier League, Manchester City a battu Arsenal dans un choc très important pour le titre. Les hommes de Pep Guardiola ne sont plus qu'à 3 points de Gunners qui pourraient finir par tout perdre en cette fin de saison.