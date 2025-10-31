PL : Chelsea surprend tout le monde avec son futur entraineur

Mis sur un piédestal il y a encore quelques mois quand son équipe de Chelsea dominait l’Europe, Enzo Maresca semble en grand danger chez les Blues, où le nom d’Andoni Iraola circule déjà.

Débarqué sur le banc de touche de Chelsea durant l’été 2024 après un passage réussi du côté de Leicester, Enzo Maresca dispose d’un contrat longue durée chez les Blues, sachant qu’il est engagé jusqu’en 2029. S’il a été choisi par ses dirigeants pour son style de jeu et son caractère, l’entraîneur italien avait plutôt répondu aux attentes lors de sa première saison. Déjà parce qu’il a réussi à ramener Chelsea en Ligue des Champions avec un Top 5 en Premier League , mais aussi et surtout parce qu’il a remporté la Ligue Conférence avant de s'adjuger la Coupe du monde des clubs en finale contre le grand PSG. Sauf que depuis l’été doré, Maresca est un peu plus en difficulté du côté de Londres. Son équipe ne se situe qu’à la neuvième place du championnat anglais, à trois points du podium, et enchaîne les performances mitigées, avec notamment une défaite contre le promu Sunderland à Stamford Bridge le week-end dernier (1-2). Des résultats pas à la hauteur des attentes de ses dirigeants, qui pensent déjà à l’après.

Chelsea pense à Andoni Iraola

Selon les informations de Indykaila News, la direction de Chelsea a effectivement déjà coché le nom d’un éventuel futur entraîneur en la personne d’Andoni Iraola : « Nous comprenons que Chelsea prévoit de faire venir Andoni Iraola au club dans un avenir proche. Les dirigeants estiment qu’Andoni Iraola deviendra l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial. Enzo Maresca est sur une corde raide avec certains responsables de Chelsea ». Ancien grand joueur de Bilbao, le Basque s’est reconverti en tant que coach avec un certain brio. Puisqu’après des débuts réussis au Rayo Vallecano, l’entraîneur de 43 ans a pris en mains le club de Bournemouth. Depuis plus de deux ans, Iraola réalise d’énormes performances sur son banc, si bien que son équipe est actuellement deuxième de Premier League derrière Arsenal. Invaincu en championnat depuis la première journée à la mi-août, le Bournemouth d’Iraola illumine donc la PL et Chelsea se verrait bien lui offrir une chance de remplacer Maresca pour continuer à faire des miracles mais avec un club plus riche et plus ambitieux.