PL : Chelsea et Arsenal se quittent bons amis

Premier League30 nov. , 19:28
parHadrien Rivayrand
13e journée de Premier League
Stamford Bridge
Chelsea et Arsenal font match nul : 1 but partout
But pour Chelsea : Chalobah (48e)
But pour Arsenal : Merino (59e)
Carton rouge : Caicedo (38e)
Classement Premier League :
1er : Arsenal : 29 points
4e : Chelsea : 23 points
