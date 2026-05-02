ICONSPORT_365517_0031

PL : Arsenal reprend de l'air en tête

Premier League02 mai , 20:31
parMehdi Lunay
0
Au coude à coude avec Manchester City en tête de Premier League, Arsenal faisait une belle opération en corrigeant Fulham 3-0. Les Gunners étaient irrésistibles en première période avec un super Bukayo Saka. L'Anglais enrhumait Jimenez avant de servir Gyökeres sur le premier but (9e). Il marquait ensuite le deuxième but (40e) avant le doublé du Suédois (45e+4). Arsenal gérait tranquillement son avantage après le repos.
Ce succès permet aux Londoniens de prendre 6 points d'avance sur les Citizens avec deux matchs de plus joués néanmoins. Ils soignent aussi leur différence de buts (+21 contre +17), ce qui risque de compter énormément à la fin.

Premier League

02 mai 2026 à 18:30
Arsenal
Gyökeres9'Saka40'Gyökeres45'
3
0
Match terminé
Fulham
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
C. Mosquera
ArsenalArsenal
SORT
B. White
ArsenalArsenal
Remplacement
78
ENTRE
J. Kusi-Asare
FulhamFulham
SORT
E. Smith Rowe
FulhamFulham
Remplacement
78
ENTRE
M. Dowman
ArsenalArsenal
SORT
E. Eze
ArsenalArsenal
Remplacement
73
ENTRE
Rodrigo Muniz
FulhamFulham
SORT
R. Jiménez Rodríguez
FulhamFulham
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
Le football envoie en prison des pirates
TV

Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Résultats de la 33e journée

ICONSPORT_365523_0036
Ligue 2

L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche

Fil Info

02 mai , 22:30
Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate
02 mai , 22:15
ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois
02 mai , 22:04
L2 : Résultats de la 33e journée
02 mai , 22:01
L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche
02 mai , 22:00
PSG : Mouguenge victime d'insultes racistes
02 mai , 21:30
Endrick s’en va, l’OL fait le bilan
02 mai , 21:00
C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non
02 mai , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée
02 mai , 20:56
L1 : Monaco envoie Metz en Ligue 2

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading