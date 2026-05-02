PL : Arsenal reprend de l'air en tête

Au coude à coude avec Manchester City en tête de Premier League, Arsenal faisait une belle opération en corrigeant Fulham 3-0. Les Gunners étaient irrésistibles en première période avec un super Bukayo Saka. L'Anglais enrhumait Jimenez avant de servir Gyökeres sur le premier but (9e). Il marquait ensuite le deuxième but (40e) avant le doublé du Suédois (45e+4). Arsenal gérait tranquillement son avantage après le repos.

Ce succès permet aux Londoniens de prendre 6 points d'avance sur les Citizens avec deux matchs de plus joués néanmoins. Ils soignent aussi leur différence de buts (+21 contre +17), ce qui risque de compter énormément à la fin.