PL : 0 but en 4 matchs, Aston Villa en crise

Forte tête de Premier League depuis l’arrivée sur le banc d’Unai Emery, Aston Villa a toutes les peines du monde en ce début de saison 2025-2026.

Opposé à Everton ce samedi lors de la 4e journée du championnat, Aston Villa a concédé le match nul (0-0). C’est seulement le deuxième point en quatre matchs pour les coéquipiers de Boubacar Kamara.

Plus inquiétant, l’équipe d’Unai Emery n’a encore inscrit aucun but depuis le début de la saison après les matchs nul face à Newcastle et Everton (0-0), la défaite contre Brentford (1-0) et la gifle reçue face à Crystal Palace avant la trêve internationale (0-3).