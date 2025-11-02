Will Still

Officiel : Will Still viré par Southampton

Premier League02 nov. , 20:30
parAlexis Rose
1
Entraîneur bien connu en Ligue 1, Will Still est de retour sur le marché puisque le coach belge vient d’être viré par Southampton. Ce dimanche soir, à l’issue d’une nouvelle défaite face à Preston North End (0-2), le club de Championship a effectivement annoncé le départ de Still.
Il faut dire que l’ancien coach de Lens et de Reims n’avait pas vraiment les résultats espérés, Southampton étant 21e sur 24 en D2 anglaise avec 12 points en 13 journées.
