Officiel : Marc Guéhi signe à Manchester City

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien
Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple
Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC
Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin
Paris n'a pas l'intention de le laisser partir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Enjoying the Manchester weather 🌧️😅