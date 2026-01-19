Officiel : Marc Guéhi signe à Manchester City

Taulier de la défense centrale de Crystal Palace, Marc Guéhi s’est engagé du côté de Manchester City, qui ne manque pourtant pas de joueurs à ce poste. L’Ivoirien, arrivé très jeune en Angleterre et international chez les Three Lions, était présent depuis cinq ans chez les Eagles. Il rejoint Manchester City pour 23 millions d’euros, bonus compris. Il a signé pour cinq ans et demi avec les Sky Blues, soit jusqu’en juin 2031.