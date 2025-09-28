Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca
Haaaa ça delasse 🥱🥰😘
ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...
Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe
Il faut tenir toute la saison,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
