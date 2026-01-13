MU : Michael Carrick va remplacer Ruben Amorim

Sans club depuis son départ de Middlesbrough en juin dernier, Michael Carrick va prendre la succession de Ruben Amorim.

Une information confirmée ce mardi par Sky Sport, qui affirme qu’un accord a été trouvé entre l’ancien joueur des Red Devils et le club pour prendre la succession de l’entraîneur portugais. L’annonce est imminente et en Angleterre, on évoque même la possibilité de voir Wayne Rooney effectuer son grand retour à Manchester United pour épauler son ancien coéquipier au sein du staff.