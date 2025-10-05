ICONSPORT_272737_0109

MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

Premier League05 oct. , 22:30
parNathan Hanini
1
Ruben Amorim s’est donné de l’air ce samedi face à Sunderland. L'entraîneur portugais a enchaîné une troisième victoire consécutive à domicile. Mais dans l’ombre, Xavi patiente et attend son heure. L’Espagnol est désireux de venir du côté de Manchester United.  
Manchester United est en réussite du côté d’Old Trafford. Les Mancuniens enchaînent un troisième succès de rang à la maison. Les Red Devils ont disposé de Sunderland 2-0 dans le cadre de la septième journée de Premier League. Sur la sellette depuis quelques semaines, Ruben Amorim a sauvé sa place de manière temporaire. Mais en coulisses, les dirigeants mancuniens cherchent un potentiel remplaçant. Un temps nommé comme favori, Xavi est impatient à l’idée de prendre la tête de Manchester United. L’Espagnol n’attend que le dernier faux-pas de l'entraîneur portugais.
Ce dimanche Caught Offside fait le point sur la situation de l’ancien entraîneur du Sporting CP. Certes, Ruben Amorim a sauvé sa peau ce samedi en s’imposant face à Sunderland mais le Portugais reste sous pression dans les prochaines semaines. Le média britannique précise que l’Espagnol est désireux de travailler en Angleterre. Cependant, le club cherche également des alternatives et ne place pas tous ses espoirs en Xavi.
« Il se peut toutefois que le MUFC se tourne vers d'autres options présentant des profils légèrement différents, » écrit Caught Offside. Le média britannique explique également que Xavi garde une très belle cote en Europe. Après un passage au Qatar, l’ancien milieu de terrain espagnol est parti du côté de Barcelone, son club de toujours. Mais le champion du monde 2010 a été remercié à la fin de la saison 2024 laissant sa place à Hansi Flick. Désormais, Xavi n’attend qu’une chose : que Ruben Amorim soit contraint de céder sa place à la tête de Manchester United. De son côté le Portugais devra enchaîner les victoires pour tenter de sauver sa peau. Pour cela il faudra régler les problèmes à l’extérieur, et cela commencera le 19 octobre prochain à Liverpool. 
1
Derniers commentaires

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

Quel titre !!! L'apéro du week-end fût long ...

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

On maintient le cap, toujours sans avoir bénéficié de préparation. Bravo à nos remplaçants pour ce bon point.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu veux jouer au professeur et bien sous irréprochable ou ne te plains pas du retour de bâton, l'arroseur arrosé, et oui.

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu connais les concepts de "titulaire" et "remplaçant" ou il faut qu'on te les explique ? Un mec qui sort du banc c'est un joueur de l'équipe B, voire C point. Si tu réfléchissais avant de l'ouvrir, tu aurais su que tes joueurs du banc seraient eux aussi titulaires dans quasi tous les clubs de L1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

grrrr pas moi,tout ce qui a un rapport de pres avec lotin me donne des haut de coeur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

