MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

Quel titre !!! L'apéro du week-end fût long ...
On maintient le cap, toujours sans avoir bénéficié de préparation. Bravo à nos remplaçants pour ce bon point.
Rires, tu veux jouer au professeur et bien sous irréprochable ou ne te plains pas du retour de bâton, l'arroseur arrosé, et oui.
Tu connais les concepts de "titulaire" et "remplaçant" ou il faut qu'on te les explique ? Un mec qui sort du banc c'est un joueur de l'équipe B, voire C point. Si tu réfléchissais avant de l'ouvrir, tu aurais su que tes joueurs du banc seraient eux aussi titulaires dans quasi tous les clubs de L1
grrrr pas moi,tout ce qui a un rapport de pres avec lotin me donne des haut de coeur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
