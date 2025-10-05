MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

Ruben Amorim s’est donné de l’air ce samedi face à Sunderland. L'entraîneur portugais a enchaîné une troisième victoire consécutive à domicile. Mais dans l’ombre, Xavi patiente et attend son heure. L’Espagnol est désireux de venir du côté de Manchester United.

Manchester United est en réussite du côté d’Old Trafford. Les Mancuniens enchaînent un troisième succès de rang à la maison. Les Red Devils ont disposé de Sunderland 2-0 dans le cadre de la septième journée de Premier League. Sur la sellette depuis quelques semaines, Ruben Amorim a sauvé sa place de manière temporaire. Mais en coulisses, les dirigeants mancuniens cherchent un potentiel remplaçant. Un temps nommé comme favori, Xavi est impatient à l’idée de prendre la tête de Manchester United. L’Espagnol n’attend que le dernier faux-pas de l'entraîneur portugais.

Ce dimanche Caught Offside fait le point sur la situation de l’ancien entraîneur du Sporting CP. Certes, Ruben Amorim a sauvé sa peau ce samedi en s’imposant face à Sunderland mais le Portugais reste sous pression dans les prochaines semaines. Le média britannique précise que l’Espagnol est désireux de travailler en Angleterre. Cependant, le club cherche également des alternatives et ne place pas tous ses espoirs en Xavi.

« Il se peut toutefois que le MUFC se tourne vers d'autres options présentant des profils légèrement différents, » écrit Caught Offside. Le média britannique explique également que Xavi garde une très belle cote en Europe. Après un passage au Qatar, l’ancien milieu de terrain espagnol est parti du côté de Barcelone, son club de toujours. Mais le champion du monde 2010 a été remercié à la fin de la saison 2024 laissant sa place à Hansi Flick. Désormais, Xavi n’attend qu’une chose : que Ruben Amorim soit contraint de céder sa place à la tête de Manchester United. De son côté le Portugais devra enchaîner les victoires pour tenter de sauver sa peau. Pour cela il faudra régler les problèmes à l’extérieur, et cela commencera le 19 octobre prochain à Liverpool.