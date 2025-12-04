Mohamed Salah et Liverpool, c'est fini

liverpool pense a un francais pour remplacer salah iconsport 267776 0061 397889

En perte de régime depuis le début de la saison, Mohamed Salah voit de plus en plus son avenir à Liverpool se fragiliser. Pour Jamie Redknapp, ancienne gloire des Reds, un départ au plus vite est la seule solution.
Si cette saison 2025-2026, la deuxième d'Arne Slot sur le banc de Liverpool, est particulièrement compliquée sur un plan collectif, elle l'est aussi et surtout sur un plan individuel. De nombreux joueurs ne répondent pas aux attentes, parmi lesquels on retrouve des recrues très couteuses comme Florian Wirtz et Alexander Isak. Toutefois, ils ne sont pas les seuls qui déçoivent : Mohamed Salah, qui nous a tous habitués à aligner des prestations impressionnantes et des statistiques toujours plus importantes en Premier League, est en panne sèche.
M. Salah

M. Salah

EgyptÉgypte Âge 33 Attaquant

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs13
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Auteur de seulement 5 buts et 3 passes décisives en 18 matchs avec les Reds depuis le début de la saison, le Pharaon est très loin de ses standards habituels. Une situation qui inquiète, alors que de plus en plus d'observateurs du club de la Mersey estiment que son départ est la seule solution pour la suite de sa carrière. En tout cas, c'est ce que pense Jamie Redknapp, ancienne gloire de Liverpool.

Mohamed Salah n'y arrive plus

« On sent bien que quelque chose doit céder. Mohamed Salah ne se contentera jamais d'un rôle secondaire dans cette équipe. Que ce soit en janvier ou en été, s'il trouve les bons clubs, je pense qu'il mérite le droit de partir si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite. Je ne vois que cette issue. Maintenant que la confiance est rompue, surtout avec quelqu'un comme Salah, il a besoin de cette confiance et de cet amour de la part d'un manager. Je ne pense pas que cela se terminera bien dans les deux cas. Salah va se dire : "Je suis un joueur d'élite, il est hors de question que je me retrouve sur le banc à Liverpool" », a déclaré celui qui a joué 296 matchs avec Liverpool entre 1991 et 2002.
Pour l'heure, si aucune décision n'a encore été officiellement prise par la direction des Reds, il paraît plus que logique de se demander si un départ ne serait effectivement pas la meilleure solution pour Mohamed Salah, alors que l'Arabie saoudite rêverait de s'adjuger ses services.
0
